بالصور.. آل عطيف يتفقد المحجر النباتي والحيواني بميناء جازان

تفقد المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس محمد بن علي آل عطيف، اليوم الأربعاء، المحجر النباتي والحيواني بميناء جازان؛ حيث اطلع على سير عمل المختبر، وتعرف على أهم الطرق التي يتم بها التعامل مع الحشرات.

وينقسم عمل المختبر إلى ثلاث خطوات رئيسية؛ هي: عملية الفرز ثم فحص العينات وتصنيفها ومعرفة أعدادها وترقيمها برقم تسلسلي، ثم أخذ عينات مختلفة من الحشرات والتعرف على حمضها النووي DNA واكتشاف الحشرات الناقلة للأمراض، وأخذ عينات مختلفة للتأكد من وجود عينات إيجابية للأمراض؛ فتفحص ويُفصَل الجسم الصلب عن السائل في البعوض بجهاز المبرد، وتجهز العينة وتنقل إلى جهاز PCR. وأخيرًا، مرحلة التعقيم وإصدار النتائج، وتسليمها للموظف المختص من الفرع.

وشكر المدير العام طاقم العمل في المختبر الحشري على جهودهم المبذولة لإخراج المختبر بهذا الشكل المرتب والنموذج الصحيح لأي مختبر بمواصفات علمية، متمنيًا لهم دوام التوفيق.