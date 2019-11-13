«الغذاء والدواء» تُطلق حزمة من الخدمات الإلكترونية

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء حزمة من الخدمات الإلكترونية تسهم في تعزيز الوعي الصحي، والتواصل التفاعلي مع المهتمين، وإحكام الرقابة، وتسهيل أداء الأعمال، شملت خدمة المساعد الذكي «سارة» وتطبيق «طمني».

جاء ذلك بالتعاون مع وحدة التحول الرقمي، وخدمة الفسح باستخدام الذكاء الاصطناعي، وخدمة لوحات المعلومات الذكية (BI Dashboards)، ونظام عمليات التفتيش الإلكتروني.

وشهد إطلاق الخدمات الإلكترونية، في مقر الهيئة بالرياض، وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور توفيق الربيعة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي.

وتتيح خدمة المساعد الذكي «سارة» التي تعمل على مدار الساعة، التواصل مع المستخدمين مباشرةً من خلال تطبيقَي «واتساب» و«تليجرام»، كما تمكن المستفيدين من الاستفسار عن بدائل الأدوية واستقبال البلاغات، وتسهم في زيادة الوعي الصحي.

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ويهدف تطبيق «طمني» إلى توفير معلومات دقيقة وسهلة عن كافة المنتجات التي تشرف عليها الهيئة، ويتيح لمستخدميه البحث عن الأدوية وأسعارها وبدائلها، عن طريق اسم المنتج أو الرمز الشريطي «الباركود»؛ حيث يستقبل البلاغات بطريق مباشر، ويبث إشعارات الهيئة عن التحذيرات والتنبيهات. ويمكن لمستخدمي «ios» و«أندرويد» تحميله والاستفادة منه.

كما دشنت «الغذاء والدواء» خدمة لوحات المعلومات الذكية (BI Dashboards)، وهي مستودعات بيانات لدى الهيئة توفر منصة تنفيذية لدعم اتخاذ القرارات بناءً على تحليل البيانات.

وتهدف خدمة الفسح باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى تسريع دخول الشحنات الواردة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، من خلال الاستفادة من قواعد بيانات الهيئة؛ إذ يتم تحليلها باستخدام محركات ذكية لمعرفة المخاطر المحتملة لكل شحنة.

ويسهم نظام عمليات التفتيش الإلكتروني في تقليل المخالفات، والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، بالمتابعة المباشرة من غرفة عمليات التفتيش، وتحديث بيانات المنشآت وأرشفة ملفاتها مباشرةً، والجدولة الإلكترونية لعمليات التفتيش الدورية، ومتابعة حالة وموقع المأمور إلكترونيًّا.