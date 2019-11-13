السعودية اليوم / تقرير دولي يحذر من تزايد عمل الأطفال والسُّخْرة والاتجار في البشر



جنيف 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

حذّر تقرير دولي مشترك أصدرته منظمة العمل الدولية واليونيسيف ومنظمة التعاون الدولي والتنمية والمنظمة الدولية للهجرة من تزايد عمالة الأطفال والسُّخْرة والاتجار في البشر داخل سلاسل الإمدادات العالمية ، في أنشطة مثل استخراج المواد الخام والزراعة .

ودعا التقرير إلى إنهاء عمل الأطفال والعمل القسري والاتجار في البشر في سلاسل التوريد العالمية .

وكشف التقرير عن اختلاف نسبة عمالة الاطفال باختلاف المناطق ، حيث تصل إلى 26 % في شرق وجنوب شرق آسيا، و12 % في وسط وجنوب آسيا، و22 % في أمريكا اللاتينية والكاريبي، و12 % في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، و9 % في شمال إفريقيا وغرب آسيا .

وقال جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية: إن السلع والخِدْمات التي نشتريها تتكون من مدخلات من العديد من البلدان يتم تجميعها ومعالجتها وتعبئتها ونقلها واستهلاكها عبر الحدود، وإن التقرير المشترك يوضح الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة انتهاكات حقوق العمال التي تجري داخل سلاسل التوريد، ويحدد الإجراءات التي يمكن للحكومات والشركات اتخاذها لمعالجة ذلك، عبر سن التشريعات القانونية والوصول إلى العدالة، واتخاذ الأعمال التجارية والمستهلك ومقدمي الائتمان والقروض العناية الواجبة لمكافحة هذه الممارسات.

// انتهى //

18:29ت م

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