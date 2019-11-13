السعودية اليوم / أمين السعودية اليوم المجلس الأعلى للقضاء يتفقد محاكم منطقة جازان



جازان 16 ربيع الأول 1441 الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

قام الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد اليوم، بزيارة تفقدية لعدد من محاكم المنطقة شملت المحكمة العامة، والجزائية، والتنفيذ ومحكمة صامطة، وأحد المسارحة.

وتهدف الزيارة التي جاءت بمتابعة من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، للإلتقاء برؤساء المحاكم وقُضاتها وبحث إجراءات العمل وآلية تطويرها والمعوقات التي تعترض إنجازه ، ومتطلبات واحتياجات المحاكم بما سيسهم في إنجاح تشكيلها المزمع لتنفيذها قريبًا .

واطلع معاليه على أهم الانجازات التي حققتها محاكم المنطقة،والخطط التطويرية لأعمال المجلس الأعلى للقضاء خلال المرحلة القادمة، مُرحبًا بكافة المقترحات والملحوظات التي تقدم بها أصحاب الفضيلة القضاة للمجلس.

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18:26ت م

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