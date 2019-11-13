السعودية اليوم / وزير التعليم يلتقي وزيرة التربية العراقية في منظمة اليونسكو



باريس 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

اجتمع معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم بمعالي وزيرة التربية في الجمهورية العراقية الدكتورة سها خليل العلي بك والوفد المرافق لها، وذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في العاصمة الفرنسية باريس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز جودة التعلم والتعليم، والارتقاء بالخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم في البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي، ومستشار التعليم العالي في المندوبية الدكتور خالد العمري، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ومدير العلاقات العامة والمراسم بمكتب وزير التعليم بجدة الأستاذ خالد غندورة.

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17:46ت م

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