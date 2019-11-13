

الدمام 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

افتتح نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور راشد بن محمد الزهراني اليوم، قاعة المعالي بمقر الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، بحضور مدير عام الإدارة محمد بن سليمان السلوم.

واطلع الزهراني على مكونات القاعة التي تم تجهيزها بأحدث التجهيزات و تضم قاعات تدريبية وقاعة متعددة الاستخدامات للحفلات والمناسبات المختلفة، استخدام البرامج التدريبية وكذلك المناسبات الاجتماعية لمنسوبي الإدارة.

والتقى الزهراني في القاعة الرئيسية بقاعة المعالي بمجموعة من المدربين من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية بالمنطقة الشرقية حيث وصفهم برأس مال المؤسسة الحقيقي، مؤكداً على دورهم البارز في العملية التدريبية ونقل المعارف والمهارات والتأثير في السلوك الإيجابي في المتدربين من احترام للوقت والانضباطية بكافة صورها وتم فتح مجال النقاش مع المدربين حول كل ما من شأنه رفع مستوى العملية التدريبية، كما التقى بمجموعة من أبنائه المتدربين بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية بالمنطقة، مؤكداً على أنهم الأساس الذي أنشئت من أجله المؤسسة، وأن المؤسسة تفخر بوجود شباب وشابات يفوق الـ 200 ألف متدرب ومتدربة على مستوى المملكة، وأن المؤسسة تسعى لتقديم أفضل خدمة لمتدربيها وتعمل جادة على رفع مستوى جودة الخدمات من خلال العديد من المبادرات التي تبنتها، بعد ذلك أتاح المجال لطرح الأسئلة من قبل المتدربين وأجاب عليها بشكل مفصل وقد تمحورت حول إكمال الدراسة الجامعية ومحور التنسيق الوظيفي.

وفي ختام لقاءاته التقى الزهراني بقيادات الوحدات التدريبية بالمنطقة الشرقية من عمداء ومدراء الوحدات والوكلاء ورؤساء الأقسام، مشيراً إلى أن النجاحات التي تحققت في الوحدات التدريبية هم الأساس في تحقيقها بالدرجة الأولى، حاثاً على الاستمرارية في عقد مثل هذه اللقاءات وبشكل مستمر وأهمية تلمس احتياجات الوحدات بكافة محاورها واطلعهم على نتائج لقاءاته مع المدربين والمتدربين وركز على التحديات التي تواجه المتدربين داخل الوحدات وأيضا على طموحاتهم .

// انتهى //

17:18ت م

0222





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائب محافظ التدريب التقني يفتتح قاعة المعالي للتدريب والمناسبات المجتمعية بتقني الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.