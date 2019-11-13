

الجبيل 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

استقبلت الهيئة الملكية بالجبيل اليوم وفدا من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في زيارة تعريفية لمدينة الجبيل الصناعية.

واطلع الوفد على عرض مرئي يحكي قصة إنشاء مدينة الجبيل الصناعية وأبرز التحديات التي واجهتها والنهضة الصناعية التي شهدتها منذ نشأتها وحتى الآن ، إضافة إلى عرض لصور أبرز الشخصيات العالمية التي زارت الهيئة الملكية بالجبيل.

وتعرف الوفد على أبرز عوامل النجاح في مشاريع الهيئة الملكية من خلال جولة في مركز الزوار تعرف من خلالها على أبرز مقومات النجاح في مدينة الجبيل الصناعية كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية وتنوع الصناعات الموجودة فيها والبنية التحتية المتميزة والرائدة وتوزيع الأحياء السكانية بالمدينة ، إضافة إلى شبكات التبريد بمياه البحر والتي تعتبر الأضخم على مستوى العالم .

// انتهى //

17:12ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وفد من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل يزور مدينة الجبيل الصناعية للاطلاع على التخطيط المستقبلي والتنمية المستدامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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