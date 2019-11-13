ثقافي / الكلية التقنية بأبها تطور مهارات منسوبيها بمعدات فنية حديثة



أبها16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

أدخلت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في الكلية التقنية بأبها مواد ومعدات تدريبية متطورة لتأهيل الطلاب والمتدربين على التقنيات الحديثة في مجالات الكهرباء والسيارات والإنتاج الصناعي المتنوع .

وأظهرت جولة نظمها قسم الإعلام في الكلية اليوم، لعدد من منسوبي وسائل الإعلام

وأشار عميد الكلية الحسين بن سالم آل عثمان إلى أن طلاب الكلية يبدأون برامج التدريب على الآليات والمعدات التقليدية في مرحلة التأسيس ثم ينتقلون إلى العمل على أحدث الأجهزة الالكترونية التي تعتمد عليها الصناعات الحديثة ، مستشهدا بقسم الإنتاج الصناعي الذي يحتوي على تقنيات متطورة يقوم بالتدريب عليها مدربون سعوديون يحملون شهادات عليا من جامعات عالمية معروفة ، وهو ما يحدث في جميع أقسام الكلية التي تشهد نقلة نوعية في أعداد المبتعثين إلى خارج المملكة .

وفي بداية الجولة الإعلامية شاهد الجميع فيلما تعريفيا ببرامج وتخصصات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إضافة إلى المبادرات التي قامتها بها لمواكبة رؤية المملكة 2030 .

وأكد عميد الكلية التقنية بأبها أن الإقبال على البرامج التدريبية تضاعف بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية ، مما استلزم فتح كليات تقنية جديدة ، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تقوم به البرامج التدريبية الموجهة لجميع أفراد المجتمع .

// انتهى //

17:07ت م

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أبها16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسأدخلت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في الكلية التقنية بأبها مواد ومعدات تدريبية متطورة لتأهيل الطلاب والمتدربين على التقنيات الحديثة في مجالات الكهرباء والسيارات والإنتاج الصناعي المتنوع .وأظهرت جولة نظمها قسم الإعلام في الكلية اليوم، لعدد من منسوبي وسائل الإعلام السعودية تطورا نوعيا في استخدام تقنيات تدريب الطلاب من خلال برامج مكثفة على آلات متطورة تواكب الصناعات الحديثة .وأشار عميد الكلية الحسين بن سالم آل عثمان إلى أن طلاب الكلية يبدأون برامج التدريب على الآليات والمعدات التقليدية في مرحلة التأسيس ثم ينتقلون إلى العمل على أحدث الأجهزة الالكترونية التي تعتمد عليها الصناعات الحديثة ، مستشهدا بقسم الإنتاج الصناعي الذي يحتوي على تقنيات متطورة يقوم بالتدريب عليها مدربون سعوديون يحملون شهادات عليا من جامعات عالمية معروفة ، وهو ما يحدث في جميع أقسام الكلية التي تشهد نقلة نوعية في أعداد المبتعثين إلى خارج المملكة .وفي بداية الجولة الإعلامية شاهد الجميع فيلما تعريفيا ببرامج وتخصصات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إضافة إلى المبادرات التي قامتها بها لمواكبة رؤية المملكة 2030 .وأكد عميد الكلية التقنية بأبها أن الإقبال على البرامج التدريبية تضاعف بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية ، مما استلزم فتح كليات تقنية جديدة ، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تقوم به البرامج التدريبية الموجهة لجميع أفراد المجتمع .// انتهى //17:07ت م0213

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.