السعودية اليوم / أمانة الاحساء تُطلق برنامج ( وقاية ) لمراقبة جودة أجهزة التعقيم في صوالين الحلاقة والتجميل



الأحساء 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

أطلقت أمانة الاحساء برنامج " وقاية " بهدف فحص وضمان جودة عمل أجهزة التعقيم في صوالين الحلاقة والتجميل .

وأوضح وكيل الأمانة للخدمات المهندس ناجي بن صالح المري ان هذا البرنامج من شأنه الاسهام في (تطوير اعمال صحة البيئة والرقابة الميدانية وضمان عدم انتقال الأمراض ، رفع الكفاءة الصحية في المجتمع ، تأكيد الجودة ) ، منوهاً ان الأمانة اعتمدت اللوائح الجديدة وجدول المخالفات والعقوبات المقررة من مجلس الهيئة العامة للغذاء والدواء ، كما قامت بإطلاق خدمة الاتلاف الالكتروني وهي عبارة عن اتمتت الأعمال الورقية والتمكين من الموافقة على طلبات الاتلاف للمواد الداخلة للمردم البيئي والرفع بذلك على البوابة الإلكترونية لتيسير الخدمة للمستفيدين وسرعة الإنجاز وضمان عدم الغش .

من جهة أخرى قدّم مدير الإدارة العامة لصحة البيئة في الأمانة الدكتور إبراهيم الشبيث خلال ورشة العمل التي عقدت يوم أمس بمقر الأمانة لرؤساء البلديات الفرعية ومدراء صحة البيئة والإدارة العامة لتقنية المعلومات وعدد من ممثلي القطاع الخاص شرحاً تفصيلياً لـ ( نظام الغذاء ولائحته التنفيذية وجدول المخالفات والعقوبات المقررة من مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء) ، وشهدت الورشة ايضاً مناقشة عدة عناصر ومقترحات بشأن المنشأت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة .

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17:06ت م

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