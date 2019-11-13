راكيتيتش يلمح لرحيله عن برشلونة

اعترف الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة الإسباني بشعوره بالحزن الشديد بسبب وضعه الحالي مع ناديه وابتعاده عن المشاركة في مباريات الفريق الكتالوني.

راكيتيتش فقد مكانه بتشكيلة المدرب إرنستو فالفيردي الأساسية لصالح الوافد الجديد الهولندي فرينكي دي يونج، إذ شارك في مباراة وحيدة كأساسي من ضمن 12 خاضها الفريق في الدوري الإسباني.

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وقال راكيتيتش في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "أنا حزين بالفعل لوضعي الحالي مع برشلونة، عندما تأخذ اللعبة من يد ابنتي الصغيرة تبكي وهي حزينة، هذا ما أشعر به بالفعل الآن، الكرة سُلبت مني".

وأضاف اللاعب الكرواتي الدولي: "أتفهم قرارات المدرب والنادي، أنا في برشلونة منذ 5 سنوات وقدمت الكثير للنادي".

واستدرك: "ما أريد قوله هو أنني أريد مواصلة الاستمتاع بكرة القدم لأنه الشيء المهم بالنسبة لي، ما زال عمري 31 عاماً وأعتقد أنني في أفضل مستوياتي".

وبتصريحاته تلك، يكون راكيتيتش قد فتح الباب للأندية الراغبة في ضمه وعلى رأسها ثلاثي الدوري الإيطالي، يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان.