شكرا لقرائتكم وفد إعلامي يطلع على برامج تقنية أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

قام عدد من الإعلاميين والكتاب الصحفيين بمنطقة عسير بزيارة للكلية التقنية بأبها اليوم وضمّ الوفد ما يقارب 25 إعلاميًا من التليفزيون السعودي ووكالة الأنباء السعودية والقنوات الإخبارية والصحف الورقية والإلكترونية وممثلي الإعلام الجديد.

وفي بداية اللقاء رحب عميد الكلية الحسين بن سالم آل عثمان بالوفد الإعلامي، مشيدًا بالشراكة مع كافة وسائل الإعلام لنقل الصورة الحقيقية للتدريب ورصد كافة الخدمات بالكلية لنقلها لشرائح المجتمع.

وأضاف آل عثمان : أنتم شركاء النجاح وسرّ تميزنا ومن خلالكم سنصل لكافة شرائح المجتمع وأنتم العين الثالثة لنا من أجل رفع الكفاءة والإنتاجية لأبنائنا المتدربين في الكلية لصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم لدفع عجلة التنمية في السوق السعودي.

وقدم للحضور عرضًا تعريفيًا وفيلمًا وثائقيًا حول لمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبرامجها وتخصصاتها والمبادرات التي قامتها بها لمواكبة رؤية المملكة 2030 كما تم عرض إنجازات الكلية وتخصصاتها وفروعها وإحصائية للمتدربين بها والجوائز الدولية التي حصلت عليها كذلك شرح مبسط عن مركز الموهوبين التقنيين بالكلية والتدريب المسائي لمرحلة البكالوريوس.

كما قدم لهم عرضًا عن برنامج أتقن للتدريب المجتمعي والأعداد التي دربتها المؤسسة بشكل عام وفي الكلية بشكل خاص.

وقام الوفد بزيارة للأقسام التقنية في تخصصات السيارات والميكانيكا والكهرباء والتقنية المدنية والمعمارية وشاهدوا التدريب الفعلي على أرض الواقع في المعامل والورش والقاعات التدريبية والتقوا بالمتدربين واستمعوا لشرح عن الخدمات المساندة وأعجبوا بما شاهدوا وقالوا ليس مَن رأى كمن سمع مشيدين بدور التدريب التقني والمهني والذي أصبح مطلبًا ضروريًا لأبناء وبنات الوطن.

وفي نهاية الجولة كرم عميد الكلية الإعلاميين والكُتاب وكانت ” متابعات الخليج 365” ضمن المكرمين وقدم لهم تحيات وشكر قيادات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأجاب على استفسارات الإعلاميين، حضر اللقاء نائب مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور أحمد آل مريع ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وعدد من المدربين والأقسام المساندة.

الكلية في سطور

تأسست الكلية عام 1400هـ

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بلغ عدد الخريجين منها في مرحلة الدبلوم 17800 متدرب

عدد الخريجين في مرحلة البكالوريوس 363 متدربًا

عدد أعضاء هيئة التدريب 276 مدربًا

عدد الموظفين الإداريين 30 موظفًا

عدد الأقسام 7 أقسام تدريبية ومركزا مساندة

عدد التخصصات 14 تخصصًا تقنيًا

عدد المتدربين المقبولين لهذا الفصل 1168 متدربًا

عدد المتدربين المستمرين بالكلية 4284 متدربًا

عدد المتدربين المستمرين في مرحلة البكالوريوس 298 متدربًا