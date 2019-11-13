تحذير من سيول وبرد على المدينة

2019-11-13

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على عدة أنحاء في منطقة المدينة المنورة.

ولم يستبعد الإنذار المبكر في تنبيه متقدم له تساقط البرد وجريان السيول بالتزامن مع هذه الحالة التي تمتد حتى التاسعة من مساء اليوم.

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ويشمل الإنذار العيص، المهد، بدر، وادي الفرع.

يأتي ذلك فيما قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، غدًا، على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.

كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.

أما الرياح السطحية على البحر الأحمر فسوف تكون غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 16-38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي في حين ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة على الخليج العربي.

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