شكرا لقرائتكم خبر عن «تخصيص الخدمات الطبية» للخطوط السعودية.. غداً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة)
بحضور وزير النقل المهندس صالح الجاسر، توقع الخطوط السعودية على مرحلة جديدة في مجال التخصيص، إذ سيتم التوقيع غداً (الخميس) ما بين «الخطوط السعودية» ومستشفى سليمان فقيه، لتخصيص الخدمات الطبية للخطوط ويتولاها «مستشفى فقيه».
ويأتي ذلك ضمن الوحدات التي تم تخصيصها مثل الخدمات الأرضية، التموين والشحن الجوي، والآن «الخدمات الطبية».
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