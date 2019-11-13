شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يطّلع على أعمال المنتدى العلمية في دورته الـ11 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، رئيس منتدى الإدارة والأعمال الدكتور عبدالله الشدادي يرافقه أعضاء مجلس أمناء المنتدى. واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن أعمال المنتدى العلمية في دورته الحادية عشرة، والتي ستحمل عنوان «القيادة و التطوير واستشراف المستقبل لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة»، وحرص المنتدى خلال الدورات السابقة على استعراض نتائج الفكر والممارسة القيادية في المنظمات، وطرح مفاهيم إدارة التغيير والتجارب الناجحة في هذا الإطار، لغايات العمل على تطوير قطاع الإدارة والأعمال على المستوى المحلي والعربي عبر ما يتم طرحه من أفكار وتجارب متميزة ورؤى عالمية.



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