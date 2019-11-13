وزير المالية يكشف عن حجم الإيرادات الضخمة من قيمة الضريبة المضافة

قال وزير المالية محمد الجدعان، أن الإيرادات المحققة من ضريبة القيمة المضافة، قد بلغت نحو 46.7 مليار ريال (12.45 مليار دولار) في أول عام من تطبيقها، ما يشكل ارتفاعا كبيرا فاق التوقعات.
وقال الوزير محمد الجدعان خلال كلمته في افتتاح “مؤتمر الزكاة والضريبة” في الرياض ، إن الإصلاحات المالية بدأت تؤتي ثمارها حيث ارتفعت الإيرادات غير النفطية خلال الأعوام الثلاثة الماضية من 166 مليار ريال عام 2015 إلى 294 مليار ريال في 2018 وبمتوسط نمو بلغ نحو 21% سنويا ، بحسب الاقتصادية .
وأضاف: “نتطلع إلى أن تسهم التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية (Blockchain) في تحسين الامتثال للزكاة والضريبة وإثراء قطاع الأعمال وخفض التكلفة”.
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