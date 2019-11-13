عبر فيديو صورته سراً.. عاملة بنغلاديشية في المملكة تتهم كفيلها بسكب الزيت الساخن على ذراعها وحبسها

زعمت خادمة بنغلاديشية تعمل في المملكة، عبر شريط فيديو نُشر على الإنترنت أن أصحاب عملها اعتدوا عليها، وألقوا عليها زيت ساخن وقيدوها.

ونشرت المرأة مقطعًا تم تصويره سراً على وسائل التواصل الاجتماعي تروي فيه وهي تبكي سوء المعاملة المزعومة على أيدي أصحاب عملها السعوديين، بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية.

وقدمت العاملة ، نداء يائسًا لنقلها إلى بلدها ، وأشارت إلى أن العائلة قامت بتجويعها وحبسها لمدة 15 يومًا.

وأضافت في الفيديو المتداول: ” ربما لن أعيش لفترة أطول. من فضلكم أنقذوني فقد حبسوني لمدة 15 يومًا ، وتابعت الفتاة البالغة من العمر 25 عاماً: “لقد أحرقوا يدي بالزيت الساخن وقيدوني”.

وقالت ممثلة من BRAC ، وهي منظمة غير حكومية من بنغلاديش، إن المرأة لا تزال تعيش في منزل صاحب العمل بجدة وتم مصادرة هاتفها.

وقالت أسرتها في بنغلاديش إنهم كانوا “يحاولون إعادتها لكنهم لم يتمكنوا من ذلك”.