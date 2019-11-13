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تركي آل الشيخ يهدد بإغلاق جواله بسبب راشد الماجد

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كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن إتاحة تذاكر حفلة السندباد التي يحييها الفنان راشد الماجد يوم السبت المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة له عبر تويتر: “السبت بتنزل تذاكر حفلة السندباد.. احجزو واشترو.. لاحد يقول مالقيت ولا ليلتها ابي تذاكر.. بقفل جوالي”!
فيما يترقب جمهور موسم الرياض ليلة السندباد والتي يحييها الفنان راشد الماجد ، بعد نجاح حفلة راشد الأخيرة ضمن موسم جدة، التي كانت أبرز حفلة في موسمها.

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