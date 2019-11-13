كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن إتاحة تذاكر حفلة السندباد التي يحييها الفنان راشد الماجد يوم السبت المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض.
وقال تركي آل الشيخ في تغريدة له عبر تويتر: “السبت بتنزل تذاكر حفلة السندباد.. احجزو واشترو.. لاحد يقول مالقيت ولا ليلتها ابي تذاكر.. بقفل جوالي”!
فيما يترقب جمهور موسم الرياض ليلة السندباد والتي يحييها الفنان راشد الماجد ، بعد نجاح حفلة راشد الأخيرة ضمن موسم جدة، التي كانت أبرز حفلة في موسمها.
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يهدد بإغلاق جواله بسبب راشد الماجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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