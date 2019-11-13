مصرع مواطن «صعقًا» بمكة.. وتدخّل لانتشال الجثة المعلّقة بعمارة سكنية

لقي مواطن مصرعه «صعقًا»، اليوم الأربعاء، في شارع «أم القري»، بمكة المكرمة، فيما تدخل الهلال الأحمر لانتشال الجثة المحتجزة، إثر الحادث.

وقالت مصادر «عاجل»، إن صعقًا كهربائيًا تسبب في سقوط ومصرع مواطن، وباشرت فرق الدفاع المدني عملية انتشال الجثة.

وكانت الجثة محتجزة بين الدور الثالث والدور الثاني في العمارة التي يسكنها الضحية في شارع «أم القري بمكة».

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ووفق مصادر «عاجل»، فإن المتوفى في العقد الرابع من العمر، كان يقوم بإصلاح أعمال كهربائية على سطح منزله.

وإثر الصعق الكهربائي الذي تعرض له، سقط واحتجزت جثته بين الدور الثالث والثاني، قبل تدخل الجهات المعنية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمكة المكرمة، عبدالعزيز بادومان، أنه تم الكشف على المواطن عن طريق فرق الهلال الأحمر، واتضح أنه فارق الحياة، وجرى تسليم الحالة إلى شرطة المنصور لاستكمال الإجراءات اللازمة.