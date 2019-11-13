وزير المالية: 47 مليار ريال قيمة إيرادات ضريبة القيمة المضافة

أعلن وزير المالية، محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، أن «الإيرادات المحققة من ضريبة القيمة المضافة بلغت 47 مليار ريال في أول عام من التطبيق»، وهو ما يشكل ارتفاعًا كبيرًا عما كان مقدرًا لها في ميزانية السنة المالية.

وأكد الوزير، في افتتاح المؤتمر الأول للزكاة والضريبة، بالرياض، أن «تطبيق ضريبة القيمة المضافة تم في زمن قياسي، وأحدث تحولات جوهرية في إدارة الضرائب، وأن «نسبة الالتزام بالضريبة بلغت 90%، بينما كانت التقديرات تصل إلى 60 أو 70%».

وبدأت السعودية اعتبارًا من مطلع يناير 2018 بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 5%، وأن الحكومة نفذت عددًا من الخطط والمبادرات لتنويع القاعدة الاقتصادية، لتتيح فرصًا أكبر أمام القطاع الخاص للاستثمار وخلق المزيد من الوظائف.

وأضاف الوزير: نتطلع إلى أن تسهم التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية «Blockchain»، في تحسين الامتثال للزكاة والضريبة وإثراء قطاع الأعمال وخفض التكلفة.