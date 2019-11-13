«حساب المواطن»: دعم البنزين مُتغير وفق «المراجعة الدورية» للأسعار

أوضح برنامج «حساب المواطن»، أن الدعم المقدم من البرنامج المُخصص للبنزين، يتغير بناءً على الارتفاع والانخفاض؛ نتيجة المراجعة الدورية لأسعار البنزين.
جاء ذلك، ردًا على تساؤل على شكوى أحد المستفيدين، التي قال فيها: «كل شهر ينزل لي حساب المواطن 464 وهذا الشهر 457.. آمل الإفادة ولكم احترامي».
وقالت خدمة المستفيدين في البرنامج: «الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن المخصص للبنزين، يتغير بناءً على الارتفاع والانخفاض؛ نتيجة المراجعة الدورية لأسعار البنزين».
وأشارت، إلى أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق، التي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.
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