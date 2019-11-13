«الشورى» يُناقش التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

ناقش مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ، خلال جلسته العادية الثالثة من السنة الرابعة للدورة السابعة، التي عقدها برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

وأشار الأعضاء إلى أن دور مجلس شؤون الأسرة لا يقتصر على حل المشكلات الآنية، بل هو مظلة لخطط استراتيجية قادرة على دعم بناء الأسرة السعودية وفق منهج علمي متخصص .

وطالبوا «شؤون الأسرة» بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل الهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للترفيه لإيجاد برامج ومبادرات خاصة بكبار السن، وعقد شراكة مع وزارة الداخلية لإجراء بعض الدراسات ذات الصلة بجرائم وقع فيها بعض الشباب المغرر بهم ضد أسرهم.

كما ناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ، ودعا الأعضاء لضرورة إيجاد نظام نقل للمياه المحلاة من البحر الأحمر إلى وسط المملكة، والاستفادة من مخرجات معهد أبحاث تقنيات التحلية، والإسراع في إنشاء حاضنات للتقنية .

وأشار الأعضاء إلى أن تقرير المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لم يتضمن المردود الاقتصادي المتحقق من المراجعات البيئية والتشغيلية التي أسهمت في تخفيف الانبعاثات الكربونية من محطات التحلية .

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وخلال الجلسة، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالمملكة، والإدارة الوطنية للملكية الفكرية بجمهورية الصين الشعبية .

وكذلك الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة والمؤسسة الجيولوجية الروسية القابضة في روسيا الاتحادية.

وأيضًا، وافق «الشورى» على مشروعات مذكرات للتفاهم بين حكومة المملكة وحكومة العراق في مجال الطاقة الكهربائية وبين وزارة الطاقة بالمملكة ووزارة النفط العراقية للتعاون في قطاع النفط والغاز وبين وزارة الصناعة بالمملكة ووزارة الصناعة والمعادن بالعراق للتعاون في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية.

ووافق على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية بوروندي.