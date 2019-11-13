«أمن الطرق» يستبق عمل القوات النسائية بتجهيزات خاصة في 4 مناطق

بدأت مديرية الأمن العام والقوة الخاصة لأمن الطرق، في تأمين تجهيزات وسائل السلامة المرورية للقوات الخاصة للعناصر النسائية، والبدء بعمليات إنشاء وإضافات على مراكز الضبط الأمني.

يأتي ذلك، تمهيدًا للدفع بسيدات أمن الطرق في مناطق «الرياض، القصيم، نجران، وتبوك»، بعد الانتهاء من دورات التأهيل والتدريب، التي تضمنتها قطاعات الأمن العام للعناصر النسائية.

وتتضمن وسائل السلامة المرورية معدات الوقاية الشخصية، وهي المعدات أو الوسائل المستخدمة للسلامة المهنية، وتشمل الملابس والخوذ والنظارات الواقية، أو معدات أخرى مصممة لحماية جسد مرتاديها من الإصابات، أو العدوى أو الجروح، وغيرها.

أما وسائل السلامة، التي تخص المركبات، فهي إشارات الإنذار الصوتية والضوئية، وحزام الأمان، ومساند الرأس، والوسادة الهوائية، والإطارات الاحتياطية، وأدوات الفك والتركيب، وحقيبة الإسعافات الأولية، بالإضافة لأنظمة إغلاق الأبواب في حالة الانقلاب، والفرش المقاوم للحريق، وغيرها.

