وفاة طفل بعد «هبوط طارئ» لرحلة تابعة للخطوط السعودية بكندا

كشفت معلومات، اليوم الأربعاء، عن وفاة طفل- يبلغ عامين- عقب وصوله أحد المستشفيات الكندية، بعدما أدت حالته الصحية خلال وجوده مع أسرته على متن رحلة للخطوط الجوية السعودية، إلى هبوطها بشكل طارئ في مطار شرق كندا.

وأوضحت المعلومات، أن الرحلة الجوية «رقم 35»، كانت في طريقها من مدينة جدة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن؛ لكنها اضطرت للهبوط في مطار «سان جون الدولي» بإقليم «نيوفاوندلاند» الكندي؛ بسبب الحالة الطبية الطارئة للطفل، قبل أن تستكمل رحلتها المجدولة لاحقًا.

يأتي هذا، فيما أعلن مسؤول بالشرطة الكندية، أن «الطفل الذي يبلغ عامين، توفي لدى وصوله المستشفى القريب من المطار»، وأضاف أن «مكتب مدير الفحص الطبي في الإقليم سيحدّد سبب الوفاة، مستبعدًا وجود شبهة»، فيما رفضت الشرطة الإفصاح عن أي تفاصيل تتعلق بأسرة الطفل.