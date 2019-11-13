السعودية اليوم / وزير الإعلام يطلق تطبيق "خدماتي" لتيسير إنجاز المعاملات داخل الوزارة



الرياض 16 ربيع الأول 1441هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

أطلق معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة ، اليوم، تطبيق خدماتي، لمساعدة موظفي وزارة الإعلام على أداء أعمالهم وإنجاز معاملاتهم الداخلية في سرعة وسهولة.

ويتم تحميل التطبيق على أجهزة الهواتف الذكية، ليساعد المديرين والموظفين في وزارة الإعلام على الوصول المرن والسريع للخدمات، والاطلاع على المعلومات الشخصية المطلوبة للمرؤوسين، ما يوفر المرونة الكافية التي يتطلبها العمل، ويسهم في إنجاز المعاملات الداخلية من خلاله بسرعة وسهولة.

ويتميز التطبيق بإمكانية تنفيذ الإجراءات على طلبات متعددة بشكل جماعي وفي وقت واحد، وكذلك إدارة الإشعارات والموافقات من قبل المديرين للموظفين، مع الاطلاع على الخدمات التي بإمكان الموظف الاستفادة منها كافة.

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16:55ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.