السعودية اليوم / الديوان العام للمحاسبة رئيساً للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة (الأرابوساي)



الرياض 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

تمت الموافقة على تولي الديوان العام للمحاسبة رئاسة المنظمة العربية للأجهزة العليا الرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي) للفترة (2022 -2025م)، وذلك خلال اجتماعات الدورة 13 للجمعية العامة للمنظمة ومجلسيها التنفيذي 58 و59.

وتأتي هذه الموافقة بناءً على موافقة المجلس لاستضافة المملكة العربية

ويأتي هذا الترأس لما تحظى به المملكة ممثلة بالديوان العام للمحاسبة من ثقة، كونها من أكبر الداعمين للمنظمات على المستويين الإقليمي والدولي، والسباقة في دعم الأجهزة الرقابية لما يضمن أعلى المعايير الرقابية والمحاسبية لتلك الأجهزة.

ويعد هذا الإنجاز استكمالاً للدور الذي يقوم به الديوان العام للمحاسبة بصفته عضواً حيوياً، حيث يتولى منصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، ومنصب رئاسة لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بها، ويرأس جانب الإنتوساي للجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع المانحين.

// انتهى //

16:40ت م

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الرياض 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واستمت الموافقة على تولي الديوان العام للمحاسبة رئاسة المنظمة العربية للأجهزة العليا الرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي) للفترة (2022 -2025م)، وذلك خلال اجتماعات الدورة 13 للجمعية العامة للمنظمة ومجلسيها التنفيذي 58 و59.وتأتي هذه الموافقة بناءً على موافقة المجلس لاستضافة المملكة العربية السعودية للدورة 14 للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة والمقرر عقدها في العام 2022م.ويأتي هذا الترأس لما تحظى به المملكة ممثلة بالديوان العام للمحاسبة من ثقة، كونها من أكبر الداعمين للمنظمات على المستويين الإقليمي والدولي، والسباقة في دعم الأجهزة الرقابية لما يضمن أعلى المعايير الرقابية والمحاسبية لتلك الأجهزة.ويعد هذا الإنجاز استكمالاً للدور الذي يقوم به الديوان العام للمحاسبة بصفته عضواً حيوياً، حيث يتولى منصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، ومنصب رئاسة لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بها، ويرأس جانب الإنتوساي للجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع المانحين.// انتهى //16:40ت م0205

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