السعودية اليوم / الحكومة البريطانية تنشر 200 جندي للمساعدة في درء آثار الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة يوركشير



لندن 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم, نشر 200 جندي للمساعدة في درء آثار الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة يوركشير، شمال إنجلترا.

وأضحت الحكومة في بيان إن الجنود ربما يساعدون السلطات المدنية أثناء عمليات الإخلاء وفي توجيه المواطنين إذا دعت الضرورة، مبينةً وضع مئتي جندي آخرين في حالة استعداد تأهباً لأي طارئ قد يحدث.

ويأتي هذا تجاوباً مع كارثة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت المنطقة منذ الخميس الماضي وراح ضحيتها عددًا من الأشخاص وسببت خسائر كبيرة في الممتلكات.

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16:08ت م

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