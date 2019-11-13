السعودية اليوم / وزير التعليم يلتقي مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية



باريس 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

التقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) الإقليمي للتربية في الدول العربية الدكتور حمد الهمامي، وذلك في مقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس.

وبحث الجانبان سبل استمرار العمل المشترك بين المملكة والمنظمة، وتحقيق عمل مستدام بينهما في المجال التعليمي والتربوي.

من جانبه، أشاد الدكتور الهمامي بالشراكة الإستراتيجية بين المملكة واليونسكو، ودعمها المتواصل لخططها وبرامجها على جميع الأصعدة للارتقاء بالعمل التربوي والعلمي والثقافي، وتحسين جودة التعليم والتعلم.

حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي، ومستشار التعليم العالي في المندوبية الدكتور خالد العمري، ومدير العلاقات العامة والمراسم بمكتب وزير التعليم بجدة الأستاذ خالد غندورة.

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15:53ت م

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