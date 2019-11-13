السعودية اليوم / اللجنة المحلية للتسهيلات بمطار الملك عبد العزيز تعقد اجتماعها الأول



جدة 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

عقدت اللجنة المحلية للتسهيلات بمطار الملك عبد العزيز الدولي، اليوم اجتماعها الأول، برئاسة مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي , الأستاذ عصام بن فؤاد نور , وحضور مدير عام التسهيلات بالهيئة العامة للطيران المدني , هزاع العتيبي , وعدد من مدراء الإدارات الحكومية العاملة , ومدراء الناقلات الجوية الوطنية في المطار.

وقال مدير مطار الملك عبدالعزيز : أن تشكيل اللجنة المحلية للتسهيلات بمطار الملك عبد العزيز الدولي، جاء في إطار القرار الوزاري القاضي بإعادة تشكيل اللجان المحلية في المطارات الدولية والإقليمية وفقا لما ورد في البرنامج الوطني للتسهيلات , الذي تشرف الهيئة العامة للطيران المدني على تنفيذه في مطارات المملكة.

وأضاف : إن اختصاصات اللجنة المحلية في المطار تقوم على التنسيق ومراقبة وتطبيق التدابير المنصوص عليها في البرنامج الوطني للتسهيلات , إلى جانب تأمين التنسيق المطلوب بين الإدارات والسلطات المعنية بالبرنامج الوطني في المطار , والعمل على حل كافة العوائق , إضافة إلى تنفيذ التعليمات الهادفة لرفع كفاءة إجراءات التسهيلات بالمطار.

وبين عصام نور , أن اللجنة تقوم بمتابعة ما يصدر من قرارات من الجهات العليا للإدارات ذات العلاقة وما تمت التوصية به في اجتماعات اللجنة الوطنية للتسهيلات، بالإضافة إلى مراقبة وصول الرحلات وإنهاء إجراءاتها في المطار ومراجعتها وتعديلها حسب الاقتضاء، والعمل على استخدام نظم حديثة لتفتيش الجوازات والجمارك واستخدام كافة التقنية المتاحة والتعاون في وضع آلية لإنهاء إجراءات الركاب وتسريعها وتجنب أي تأخير غير مبرر.

و أشار إلى أن أهداف البرنامج الوطني للتسهيلات تتضمن تعزيز القوانين الوطنية المتعلقة بحركة الأشخاص والبضائع عبر الحدود وإنتظام وفعالية عمليات النقل الجوي التي يخدمها المطار , وتحسين تدفق الحركة , ما يكون له الأثر الإيجابي في إداء وتطوير الأنشطة الاقتصادية والتجارية والسياحية , إلى جانب توفير إطار مرجعي يتم من خلاله تنسيق النشاطات بين الوزارات والهيئات والأجهزة الوطنية المكلفة بتنفيذ مختلف جوانب البرنامج.

يشار إلى أن التسهيلات وفقا للبرنامج الوطني للتسهيلات، هي مجموعة واسعة من المسائل والأنشطة والقواعد القياسية والتوصيات المتعلقة بتخليص الطائرات والأشخاص والسلع عن طريق عدد من التدابير واللوائح والقوانين المؤدية لتسهيل ملاحة الطائرات بين أقاليم الدول وتسريعها وتجنب أي تأخير غير مبرر، خصوصاً فيما يتعلق بتطبيق قوانين الجوازات والجمارك والمراقبة الصحية بمنافذ الدخول وإجراءات التصاريح وغيرها.

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15:49ت م

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