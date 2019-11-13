السعودية اليوم / سمو أمير نجران يطلع على التقرير السنوي لأعمال وإنجازات دوريات الأمن بالمنطقة



نجران 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

اطلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، على التقرير السنوي لأعمال وإنجازات دوريات الأمن بالمنطقة، قدمه مدير شرطة المنطقة، اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة، ومدير إدارة دوريات الأمن المقدم ماجد بن عبدالرحمن آل مفرح.

وثمّن سموه النجاحات والإنجازات المتميزة التي حققها رجال الدوريات، ومنسوبو القوات العسكرية كافة، في حفظ أمن بلاد الحرمين الشريفين، ومواصلة الليل بالنهار في سبيل راحة وطمأنينة المواطن والمقيم.

ونوّه سموه بالوقائع والأحداث التي أثبتت احترافية رجل الأمن إنسانيًّا واجتماعيًّا، وليس أمنيًّا فحسب، داعيا الله أن يحفظ لهذا الوطن قادته وشعبه الأبي العظيم ورجاله المخلصين وأمنه وأمانه.

// انتهى //

15:45ت م

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