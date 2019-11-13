السعودية اليوم / "السلطان" يتفقد مركز الأبحاث والتطوير التابع لـ "السعودية للكهرباء" في وادي الظهران



الظهران 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

زار معالي رئيس مجلس إدارة الشركة

بعد ذلك تجول الزوار على المراكز البحثية التي تخدم بالمقام الأول أعمال الشركة الرئيسية وهي مركز أبحاث الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة ومركز أبحاث التوليد وكفاءة الوقود ومركز أبحاث النقل والمحاكاة الرقمية ومركز أبحاث التوزيع والشبكات الذكية .

وثمن معالي الدكتور السلطان ما شاهده من كفاءات الشركة وكيفية تحرك الشركة في مجال الابحاث وتطويعها لتسير أعمالها الرئيسية إضافة إلى اطلاعهم على تجربة المجلس الشبابي التنفيذي، وتعرفوا على أهداف المجلس وتوجهاته المستقبلية .

وأكد معاليه أن مجلس الادارة يدعم الشباب، وهذا ما يقومون به على مستوى عروض مجلس الإدارة.

كما زار الدكتور السلطان حاضنة طاقة الابتكار التابعة للشركة، واطلع معاليه والوفد المرافق على الطاقات الشبابية التي منحتهم الشركة دعمها ليخرجوا بابتكارات تخدم مجالات عمل الشركة وأيضا الخروج بمنتجات تخدم الوطن والمواطن وذلك كمبادرة مسؤوليه الشركة المجتمعية تجاه الوطن بالتعاون مع برنامج بادر.

// انتهى //

15:41ت م

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الظهران 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسزار معالي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور خالد السلطان وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المكلف الدكتور سهيل عبدالجواد والإدارة التنفيذية للسعودية للكهرباء , مركز الأبحاث والتطوير بوادي الظهران , حيث اطلعوا على ما يحتويه المركز من تقنيه جعلته الأول من نوعه بالشرق الأوسط.بعد ذلك تجول الزوار على المراكز البحثية التي تخدم بالمقام الأول أعمال الشركة الرئيسية وهي مركز أبحاث الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة ومركز أبحاث التوليد وكفاءة الوقود ومركز أبحاث النقل والمحاكاة الرقمية ومركز أبحاث التوزيع والشبكات الذكية .وثمن معالي الدكتور السلطان ما شاهده من كفاءات الشركة وكيفية تحرك الشركة في مجال الابحاث وتطويعها لتسير أعمالها الرئيسية إضافة إلى اطلاعهم على تجربة المجلس الشبابي التنفيذي، وتعرفوا على أهداف المجلس وتوجهاته المستقبلية .وأكد معاليه أن مجلس الادارة يدعم الشباب، وهذا ما يقومون به على مستوى عروض مجلس الإدارة.كما زار الدكتور السلطان حاضنة طاقة الابتكار التابعة للشركة، واطلع معاليه والوفد المرافق على الطاقات الشبابية التي منحتهم الشركة دعمها ليخرجوا بابتكارات تخدم مجالات عمل الشركة وأيضا الخروج بمنتجات تخدم الوطن والمواطن وذلك كمبادرة مسؤوليه الشركة المجتمعية تجاه الوطن بالتعاون مع برنامج بادر.// انتهى //15:41ت م0174

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "السلطان" يتفقد مركز الأبحاث والتطوير التابع لـ "السعودية للكهرباء" في وادي الظهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.