السعودية اليوم / اختتام لقاء مؤشرات نواتج التعلم بتعليم مكة المكرمة



مكة المكرمة 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

اختتمت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة اليوم لقاء مؤشرات نواتج التعلم ، بحضور مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني ختام وشارك فيه 170 أخصائي وأخصائية للتقويم بمختلف إدارات التعليم على مستوى المملكة .

وأشاد الدكتور الزهراني في كلمته في ختام البرنامج بما شهده اللقاء من نقاشات وورش عمل و ماخرجت به من توصيات تخدم الميدان ، معبرا عن شكره لمدير إدارة تقييم الأداء بوزارة التعليم الدكتور لطفي المرضي وجميع المشرفين والمشرفات وأخصائي وأخصائيات التقويم ، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح .

وبين الدكتور الزهراني أن اللقاء خرج بعدد من التوصيات من أهمها أن تتولى كل إدارة إشراف تربوي توزيع مسودة الدليل الخاص بمذكرات المهارات الأساسية للمراحل الدراسية على جميع مدارس كل مرحلة لحين إصدار الدليل والتوصية الثانية العمل بنموذج التقرير الإلكتروني المرئي المحكم لمؤشرات نواتج التعلم المقدم من مدير إدارة الإشراف التربوي لمدير التعليم والمساعد للشؤون التعليمية

ومن التوصيات العمل بنموذج التقرير الإلكتروني المرئي المحكم لمؤشرات نواتج التعلم المعد من قائد المدرسة والذي يتم عرضه على القيادات التعليمية أثناء زيارتهم المدرسة ويُعد أخصائي التقويم تقريراً عاجلاً " محاكاة لورقة العمل " للمؤشرات الإحصائية لمقومات فاعلية الإشراف التربوي ويطلب مدير إدارة الإشراف التربوي بخطاب يعرضه على مدير التعليم والمساعد للشؤون التعليمية والتوصية بالعمل بورقة العمل المقدمة من إدارة الإشراف التربوي (بنات) بمحافظة الأحساء بعد تطويرها/ التوصية بالعمل بالإجراءات التصحيحية الواردة في ورقة الأستاذة نوال الجار الله (عناصر التقويم الوزاري للإجراءات التصحيحية والتوصية / مراجعة الكفايات الواردة في التقويم الذاتي لأخصائي وأخصائيات التقويم والتركيز عليها .

وشهد اليوم الختامي للقاء مشاركات ونقاشات مميزة حيث تناول اللقاء الأخير عناصر التقويم النوعي الوزاري للإجراءات التصحيحية ، ثم عرضت إدارات الإشراف في إدارات تعليم بالمملكة التقرير المرئي لمدير الإشراف التربوي والتقرير المرئي لقائد المدرسة وتحليل المؤشرات الإحصائية لقواعد البيانات.

// انتهى //

15:39ت م

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