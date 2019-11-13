شاهد.. فيضان شوارع السامر بعد أمطار جدة

2019-11-13

متابعات الخليج 365 - جدة

شهدت مدينة جدة اليوم هطول كميات غزيرة من الأمطار أدت إلى ارتفاع مستوى المياه في الشوارع.

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وأظهر مقطع فيديو من حي السامر شرقي جدة تدفق المياه في الشوارع فيما تأثرت حركة المرور وتكدست المركبات على الطرق خاصة الداخلية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات نبّهت في تقريرِ لها اليوم، من سحب رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات جدة، والليث، ورابغ، وخليص.

ولفتت الهيئة الانتباه إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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