شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمام النووي» تحصد المركز الأول في «تحدي القراءة العربي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

‏توّج نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم (الأربعاء)، مدرسة الإمام النووي الابتدائية التابعة لتعليم ينبع بالمركز الأول في مسابقة تحدي القراءة العربي، بعد منافسة مع 67 ألف مدرسة من 22 دولة، وتسلم الجائزة قائد المدرسة أحمد عسيري.

يذكر بأن مشروع «تحدي القراءة العربي» هو أكبر مشروع عربي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة 50 مليون كتاب خلال كل عام دراسي.

وهنأت وزارة التعليم المدرسة عبر تغريدة لها على «تويتر»، قائلة: «حصلت مدرسة الإمام النووي الابتدائية في ينبع على المركز الأول في مشروع تحدي القراءة العربي.. مبروك للوطن».