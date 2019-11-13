السعودية | مدرسة الإمام النووي الابتدائية بينبع تحقق المركز الأول عربيا في مسابقة تحدي القراءة العربي

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حصدت مدرسة “الإمام النووي” الابتدائية من المملكة العربية السعودية، جائزة أفضل مدرسة بعد منافسة مع 67 ألف مدرسة عربية في مسابقة تحدي القراءة العربي للعام 2019.

والمدرسة، التي يبلغ عدد طلابها 566 طالبًا من الصف الأول إلى السادس الابتدائي، بمدينة ينبع الصناعية، ترشحت بعد منافسات وتصفيات امتدت لمدة عام بين 22 دولة.

وحققت المدرسة المركز الأول بعد أن قرأ طلابها 23.3 ألف صفحة، حيث بلغت نسبة مشاركة طلبتها في تحدي القراءة العربي بموسمه الحالي 100%، حيث قرأ كل طالب 50 كتابًا، وفق الشروط التي وضعتها المسابقة.

وخضعت المدارس لاختيارات دقيقة من لجنة التحكيم وفق معايير، أبرزها قدرة المدرسة على تنظيم التحدي، وتوسيع نطاق فوائده ليشمل عدد مشاركين أكبر، ونجاح نسب عالية من هؤلاء في قراءة وتلخيص محتوى 50 كتابًا لكل منهم، واستيعاب الطلبة لأهم المعلومات الواردة في الكتب التي طالعوها.

وتبلغ قيمة جائزة أفضل مدرسة، مليون درهم، حيث أعلن عن الفائزين في حفل شهدته مدينة دبي، بحضور حشد واسع وحضور رسمي وشعبي.