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2019-11-13 صاروخ حوثي يقتل 7 عسكريين يمنيين استهدف مقر القيادة المشتركة في مأرب متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements توفي 7 عسكريين مدنيين يمنيين في مأرب جراء سقوط صاروخ حوثي على مقر القيادة المشتركة. ونقلت قناة العربية عن مصادرها الميدانية القول مقتل 7 عسكريين يمنيين بصاروخ حوثي استهدف مقر القيادة المشتركة في مأرب. شارك الخبر

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