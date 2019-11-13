- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم 47 مليار ريال إيرادات القيمة المضافة بعام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
47 مليار ريال إيرادات القيمة المضافة بعام
أكد الجدعان أنه أعلى من التقديرات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن المملكة حققت إيرادات بلغت قيمتها 47 مليار ريال خلال أول عام من تطبيق ضريبة القيمة المضافة وهو أعلى من التقديرات.
وأضاف الجدعان، خلال كلمته في مؤتمر الزكاة والضريبة، اليوم الأربعاء، أن الإيرادات غير النفطية خلال الأعوام الثلاثة الماضية ارتفعت من 166 مليار ريال 2015 إلى 294 مليار ريال العام الماضي بارتفاع 77%.
وقال “الإيرادات غير النفطية حققت متوسط نمو 21%، سنوياً”، بحسب العربية.
وتفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت أو الجهات أو الأشخاص الذين يقومون بنشاط اقتصادي. وتطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة حول العالم.
وتدفع وتحصل هذه الضريبة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ابتداء من شراء المصنع للمواد الخام، وصولاً إلى بيع تاجر التجزئة للمنتج النهائي إلى المستهلك.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر 47 مليار ريال إيرادات القيمة المضافة بعام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.