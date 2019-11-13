شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية السعودية في هونغ كونغ محذرة «السعوديين»: لا تتجهوا إلى هذه المناطق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) دعت قنصلية المملكة العربية السعودية في هونغ كونغ المواطنين السعوديين أخذ الحيطة والحذر، وعدم التوجه إلى مناطق ": Central, Mong Kok, Yeun Long "، لاندلاع اشتباكات وأعمال شغب واسعة النطاق وإغلاق العديد من الطرق في تلك المناطق.



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