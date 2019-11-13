دكتور بأصول الفقه بجامعة أم القرى ينتقد قرار حقوق الإنسان بشأن النسوية.. ويعلق: النسوية تطالب بزواج...

انتقد محمد السعيدي، الدكتور بأصول الفقه بجامعة أم القرى ، البيان الصادر عن هيئة حقوق الإنسان في المملكة وتأكيدها على أن “النسوية” ليست مجرمة.

وقال السعيدي في تعليق على صفحته بتويتر: “جرمتموها في هيئتكم أم لم تجرموها، هذا لا يغير من الواقع شيئاً فهي جريمة عند الله وعند رسوله وعند خلقه.. ويجب عليكم مراعاة المصطلحات، فالنسوية مصطلح معاصر يطلق على هيئات تطالب بالشذوذ وزواج المثليات وووو وما تتحدثون عنه حقوق شرعية ليس لها علاقة بالنسوية”.

واستطرد بالقول: “ومن خصائص الحركة النسوية: أنها نهمة لا تشبع، فهي لا تزال تعمل في أمريكا وأوروبا وتطالب للمرأة هناك بالحقوق، وقد تقول: إلى أين يريدون الوصول في أمريكا فكل شيء موجود، والجواب: إنهم لن يقفوا دون تدمير الإنسان”.

وكانت حقوق الإنسان قد قالت في تغريدة على حسابها بتويتر : “أكدت هيئة حقوق الإنسان أن النسوية في السعودية غير مجرمة؛ وأن المملكة تولي حقوق المرأة أهمية بالغة؛ مشيرة إلى النقلات النوعية التي شهدتها حقوق المرأة والتي مكنتها من كافة حقوقها لتصبح شريك مهم في تحقيق التنمية المستدامة، وهي أحد أهداف رؤية المملكة 2030”.