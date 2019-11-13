الجهات العليا ترفض اقتراحاً من النيابة العامة

رفضت الجهات العليا طلب النيابة العامة بشأن عدم الإفراج عن المتهم في حال كان هناك اعتراض من النيابة العامة، حتى يكتسب الحكم القطعية بتأييده من الاستئناف.وفقاً لـ”أخبار ٢٤”.
ورأت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بعد دراسة الموضوع عدم مناسبة طلب النيابة العامة تعديل الفقرة المذكورة.
وكانت النيابة العامة قد رفعت إلى الجهات العليا اقتراحاً يقضي بتعديل الفقرة “6” من المادة “86” من اللائحة التنفيذية للإجراءات الجزائية، لتكون بالصيغة التالية: “عدم الإفراج عن المتهم من قبل المحكمة ما دام هناك اعتراض من النيابة العامة حتى يكتسب الحكم القطعية بتأييده من محكمة الاستئناف”.
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