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الشؤون البلدية توضح عقوبة عدم إزالة مخلفات الحيوانات الأليفة

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أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن عدم إزالة مخلفات الحيوانات الأليفة من قِبل مالكيها، يعرّض مالكي هذه الحيوانات للعقوبة.

وأوضحت الوزارة أنه وفق ما ورد في لائحة الذوق العام، فإن عدم إزالة مخلفات الحيوانات الأليفة يعرّض مالكها لغرامة قيمتها 100 ريال في المرة الأولى، و200 ريال في حال تكرار المخالفة.

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