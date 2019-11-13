تشمل أنشطة التاكسي والليموزين.. هيئة النقل: تطبيق لائحة تنظيم نشاط الأجرة قريبا

قال نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي إنه من المتوقع أن يتم تطبيق لائحة تنظيم نشاط الأجرة الجديدة قريبا. وأوضح السهلي، وفقا لـ”الاقتصادية” أن اللائحة تهدف إلى تنظيم قطاع النقل وتشمل أنشطة التاكسي والليموزين، مبيناً أن الهيئة تعمل على توطين بعض الأنشطة في قطاع النقل بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأشار إلى أن نسبة التوطين في تطبيقات توجيه المركبات والنقل التشاركي بلغت 96%، متوقعاً وصول النسبة إلى 100% بداية العام المقبل.

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