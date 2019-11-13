التحقيقات تكشف آخر التطورات في واقعة الهجوم على الفرقة الاستعراضية.. وشهود عيان يروون ما حدث بحديقة...

تواصل الأجهزة الأمنية في الرياض التحقيقات مع مهاجم وطاعن أعضاء الفرقة الاستعراضية لكشف دوافعه، ويبحث المحققون عن دوافع الجاني، جنائية كانت أم إرهابية ذات صلة بالتنظيمات الإرهابية ومدى تورط آخرين معه في فعلته. وتبين من التحقيقات الأولية أن الجاني مقيم نظامي ويعمل في مجال المقاولات كعامل معماري على كفالة إحدى المؤسسات الخاصة.

وبحسب “عكاظ”، أبلغ عدد من شهود عيان في مسرح الحادثة أن الجاني لحظة تنفيذ جريمته كان يحمل حقيبة صغيرة سارع بإلقائها على المسرح عند صعوده ثم استل سكينا من داخل الحقيبة ووجه الطعنات إلى ضحاياه قبل أن يتدخل أحد العاملين لدفعه وإسقاطه لتسهيل خروج أعضاء الفرقة من منطقة الخطر، كما تبين أن الجاني كان يحمل عبوتين معبأتين بمادة مجهولة وأداة حادة تم تحريزها من قبل جهات الاختصاص.

وقال شاهد العيان صنيتان المطيري إنه كان في المسرح برفقة عائلته وشاهد شجاعة أحد العاملين في الموقع، إذ نجح في تعطيل الجاني وشل حركته، فضلا عن سرعة تجاوب الأجهزة الأمنية وتواجدها في الموقع. وروت مغردة اسمها «بيان» مشاهداتها على صفحتها في «تويتر» وقالت إنها كانت عند باب المسرح لحظة الحادثة وشاهدت الناس يركضون تجاه البوابات. أما أحمد العتيبي فقال: كنت وأسرتي بجوار موقع العرض وشاهدت رجلا يصعد للمسرح متجها نحو أعضاء الفرقة ولم نتبين في بادئ الأمر حقيقته، وماذا يفعل إلا بعد أن بدأ أعضاء الفرقة بالمغادرة مع تصاعد الأصوات بأن المهاجم يحمل سكينا فحاولت إبعاد أبنائي عن الموقع خوفا عليهم إذ ظهر المهاجم متجردا من مشاعر الإنسانية.

ويشير سعود العبودي إلى أنه كان مع عائلته وفجأة صعد الجاني، توقعناه عضوا من الفرقة وفجأة استل سكينه وطعن أحد المشاركين في العرض وحاول اللحاق بسيدة من أعضاء الفرقة بعدها سقط على المسرح وحاول الهرب غير أن رجال الأمن نجحوا في الإمساك به. وفي المقابل، تستمر فعاليات موسم الرياض كالمعتاد. وقال خالد الرابغي لـ«عكاظ» الحادثة لن تؤثر على الحضور، سأحضر اليوم عدة فعاليات.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أعلن أن الأجهزة الأمنية باشرت في الساعة 8:00 من مساء الإثنين حالة اعتداء بالطعن على رجلين وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية خلال تقديمهم لعرضٍ حي لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبدالله بحي الملز وسط العاصمة الرياض، وتمت السيطرة على الجاني فور اقتحامه للمسرح وأُلقي القبض عليه وهو مقيم يمني الجنسية، يبلغ من العمر ٣٣ عاماً وضبط بحوزته السلاح المستخدم (سكين)، فيما قدمت الرعاية الطبية للمصابين الذين تعرضوا لجروح سطحية وحالتهم الصحية مستقرة ويلقون العناية الطبية اللازمة.