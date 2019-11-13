شرطة القصيم تفك طلاسم سرقة مركبات ومحلات تجارية في بريدة

ألقت شرطة منطقة القصيم، القبض على متهمين -مواطن، ومقيم من الجنسية التشادية، في العقد الثاني من العمر- بعد توفر دلائل على تورطهما في ارتكاب جرائم سرقةٍ عبر كسر أقفال مركبات ومحلات تجارية بمدينة بريدة، والاستيلاء على ما تحتويه من مبالغ مالية ومقتنيات أخرى.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين، أسفرت عن ضبط المتهمين، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّا بجرمهما، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وشددت شرطة القصيم على حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بحزم وعزيمة لردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن.

