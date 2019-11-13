«الشؤون البلدية»: غرامة متدرجة تنتظر مهملي مخلّفات حيواناتهم الأليفة

أكَّدت وزارة البلدية والشؤون القروية، أن عدم إزالة مالكي الحيوانات الأليفة المخلَّفات الخاصة بها، يُعرضِّهم لعددٍ من العقوبات. وعبر إنفوجراف نشره الحساب الرسمي للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشارت إلى أن المخالفة للمرة الأولى تُعرِّض صاحبها للغرامة المالية 200 ريال.

أما في حال تكرار المخالفة، فإن مالك الحيوان يُعاقب بغرامة 200 ريال، وذلك وفق ما ورد في لائحة الذوق العام.

وحدَّدت لائحة الذوق العام، التي تم البدء في تطبيقها 29 سبتمبر الماضي، 19 مخالفة يُعاقب مرتكبها بغرامات مالية تتراوح قيمتها بين 50 ريالًا و3 آلاف ريال، تتضاعف في حال تكرار المخالفة، وحدَّدت اللائحة التي أصدر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الضوابط الخاصة بها، أن المخوّل بضبط المخالفات وإيقاع الغرامات هم رجال الشرطة فقط.

وحدَّدت 100 ريال غرامة لـ10 مخالفات منها: عدم إزالة مخلفات الحيوانات الأليفة من قِبل مالكها، وارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة حسب طبيعة كل مكان، وارتداء الملابس الداخلية وثياب النوم، وأيضًا الملابس التي تحمل عبارات أو صورًا أو أشكالًا تخدش الحياء أو الذوق العام، واستخدام الليزر في الأماكن العامة، والتلفُّظ بقول أو الإتيان بفعل في الأماكن العامة فيه إيذاء أو إخافة لمرتاديها، كما عدّت اللائحة وضع العبارات أو الصور على وسائل النقل، التي فيها إثارة للعنصرية أو الترويج لتعاطي الممنوعات أو الإباحية مخالفة، وأيضًا وضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة دون ترخيص، وإشعال النار في الحدائق وغير الأماكن المخصصة مخالفة تتضاعف قيمتها في حال تكرارها.