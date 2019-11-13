بدر الزوايدة ينسف شائعات «المقطع الراقص» بالعلا: أنا صاحبه والتصوير تم بالأردن

أكَّد شاب أردني عدم صحة الشائعات، التي صاحبت مقطع الفيديو المنتشر بمنصات التواصل الاجتماعي لرقص شاب مع فتاة، ادعى البعض أن الشاب الذي يظهر في المقطع سعودي الجنسية، وأن الواقعة كانت في منطقة مدائن صالح.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، علَّق الشاب الأردني على المقطع، قائلًا: أنا صاحب المقطع.. أنا من الأردن واسمي بدر الزوايدة.

وبهذه التغريدة، أغلق بدر الزوايدة الطريق على مروجي الشائعات باعترافه بأن المقطع تم تصويره في وادي رم- جنوبي الأردن.

جاء ذلك، بعدما تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، خلال الساعات الماضية، ونسبته لشاب سعودي يرقص مع فتاة أجنبية في منطقة مدائن صالح بالعلا- شمالي السعودية.