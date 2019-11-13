«الأحوال المدنية»: 8 خطوات للإبلاغ عن الوثائق المفقودة

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، كيفية الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، التي تشمل: بطاقة الهوية الوطنية، سجل الأسرة، شهادة الميلاد، وشهادة وفاة لتابعي المواطن.
وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشارت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إلى ضرورة اتباع عدة خطوات للإبلاغ عن الوثائق المفقودة، تبدأ بالدخول عبر حسابك في أبشر، ثم اختيار خدماتي، والدخول على الأحوال المدنية، ثم الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.
ووفق الإنفوجراف، الذي نشرته وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، فإن الخطوة التالية هي: اختيار الوثيقة المفقودة من القائمة، وتعبئة البيانات المطلوبة، ثم حجز موعد إلكتروني عبر خدمة «بدل فاقد»، وإحضار كافة المتطلبات المذكورة بتذكرة الموعد.
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