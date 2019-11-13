«الحصيني»: 11 منطقة تتأثر بالأمطار خلال الـ36 ساعة المقبلة

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، عن خريطة المناطق المتأثرة بالأمطار خلال الـ36 ساعة المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الحصيني: توقعات الأمطار خلال٣٦ ساعة قادمة بإذن الله من ظهر اليوم الأربعاء إلى مساء الخميس على مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والجوف والشمالية وتبوك والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان، لافتًا إلى أنها ستكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وبرد.

وأوضح الحصيني، أن هناك انكسارًا وتجميعًا للرياح غرب العاصمة الرياض، لافتًا إلى أنها ستكون فرصة لتشكل سحابة سيلية.

وفي تقريرها لطقس اليوم الأربعاء، قالت هيئة الأرصاد، إن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان».

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وتوقَّعت تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية؛ كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.

وأشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزءين الجنوبي والأوسط بسرعة 16-38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، ويصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر من متوسطة الموج إلى مائجة على الجزء الجنوبي.

وفيما يتعلق بالخليج العربي، فستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيفة الموج إلى متوسطة.