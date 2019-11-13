بالصور.. حسم ثاني مراحل تطوير طرق واستراحات المشاة بالمشاعر المقدسة

عقدت الإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم بأمانة العاصمة المقدسة، اجتماعاً لتطوير وتنسيق تكامل الخدمات على طرق واستراحات المشاة بالمشاعر المقدسة، وحضر الاجتماع عدد من ممثلي الجهات الأمنية والخدمية المختصة بتقديم الخدمات بالمشاعر المقدسة. وأوضح مدير عام المشاعر المقدسة والمواسم بالأمانة، أحمد منشي، بأنه جرى خلال الاجتماع تقييم المرحلة الأولى لمشروع برادات الأمانة المنفذة بمشعر مزدلفة إضافة إلى عرض خطة تنفيذ المرحلة الثانية لهذا المشروع. وأضاف: اللجنة اطلعت على نتائج تجربة الطلاء الأسفلتي الخافض لدرجات الحرارة بالمشاعر المقدسة خلال موسم حج عام 1440هـ وذلك لدراسة جدوى المشروع، مبيناً بأنه تمت مناقشة مشروع استكمال تظليل طريق المشاة بالمشاعر المقدسة. وتم تقييم مشاريع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لحج 1440هـ للربط بطرق المشاة وتقييم مشاريع وزارة الحج والعمرة ذات العلاقة بالخدمات بمنطقة المشاعر المقدسة.

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