باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة حائل، مساء أمس الثلاثاء، عددًا من حالات احتجاز مركبات في بطون الأودية؛ نتيجة للسيول الناتجة من هطول أمطار غزيرة.
وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي، إن الدفاع المدني بالمنطقة تابع المتغيرات الجوية، التي شهدتها المنطقة وصحبها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مدينة حائل، وبعض محافظاتها.
وأشار إلى أن الفرق الميدانية باشرت عددًا من البلاغات لحالات احتجاز مركبات في بطون الأودية، وتعاملت معها دون إصابة أحد بأذى، كما أنه لم يرد أي بلاغات عن مفقودين، ولم تسجل حالات وفاة؛ جراء الأمطار.
وأشار إلى جريان وادي الرمة قرب مركز العجاجه، منبهًا بضرورة اتخاذ الحيطة لسالكي الطرق القريبة، التي تعبر مجرى الوادي.
وأهاب المقدم الحربي، بالجميع، بتوخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة، مضيفًا أن الفرص ما زالت قائمة لهطول الأمطار حتى يوم الجمعة المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر احتجاز مركبات في بطون أودية حائل.. والدفاع المدني: لا وفيات أو إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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