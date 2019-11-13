«الرباعية الاقتصادية» تجتمع في السعودية وتؤكّد ضرورة تنفيذ «اتفاق الرياض» كاملًا

عقدت اللجنة الرباعية الاقتصادية، التي تضم كلًا من السعودية، والإمارات، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، اجتماعًا في الرياض على مستوى كبار المسؤولين والسفراء.

وتم خلال الاجتماع الإشادة بتوقيع «اتفاق الرياض» بين الأطراف اليمنية، مؤكدين ضرورة تنفيذه بشكل كامل.

كما بحث اجتماع الرباعية الاقتصادية الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، وأهمية تفعيل ما ورد في «اتفاق الرياض»؛ بشأن إدارة موارد الدولة وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؛ لتحسين الوضع الاقتصادي، ودعم أداء البنك المركزي في اليمن.